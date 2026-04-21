Vasco vence o Paysandu por 2 a 0 e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, na noite desta terça-feira (21), em Belém, no Pará, pela Copa do Brasil, e abriu grande vantagem para conseguir avançar na competição. O jogo de volta acontece em maio, em São Januário.

O time carioca iniciou fazendo boa partida, com intensidade alta e pressionando o time da casa. Aos poucos, no entanto, o Paysandu se ajustou em campo e passou a atacar mais, criando boas chances de gol.

Na segunda etapa, o curso do jogo mudou e o Vasco tomou conta. Aos 12, o Cruzmaltino aproveitou falha da zaga do Papão, cobrou lateral rápido e Spinelli, dentro da área, bateu forte para abrir o placar.

Pouco depois, Spinelli apareceu novamente. Desta vez, o argentino aproveitou cruzamento e, de cabeça, marcou o segundo do time carioca, dando números finais ao jogo.

Nos acréscimos, o Vasco ainda marcou o terceiro, mas o gol foi anulado após revisão no VAR.

O jogo de volta, no Rio, acontece no dia 13 de maio, em São Januário. O Vasco pode perder por até um gol que se classifica.