Botafogo marca no fim e vence a Chapecoense na partida de ida da Copa do Brasil

Poupado no início da partida, Alex Telles entrou para marcar o gol da vitória Alvinegra - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Poupado no início da partida, Alex Telles entrou para marcar o gol da vitória Alvinegra - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo venceu a Chapecoense nesta terça-feira (21), pelo placar de 1 a 0, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, disputada no Rio de Janeiro. A partida teve domínio Alvinegro, mas ambas equipes tiveram chances de gols.

Após confronto na semana passada pelo Campeonato Brasileiro, os dois times entraram em campo com mudanças nas escalações.

Poupando alguns atletas, o Alvinegro entrou pressionando desde o minuto inicial e logo demonstrou que teria a posse de bola na partida, enquanto a Chapecoense tinha a estratégia de reforçar a marcação no seu campo e sair rápido no contra ataque.

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Mesmo com um domínio botafoguense, a melhor chance no primeiro tempo foi do time catarinense. Na segunda etapa, o jogo continuava o mesmo, o Botafogo tinha a posse e pressionava, enquanto a Chape defendia muito e buscava sair em velocidade.

Mesmo sendo superior na partida, o Botafogo não conseguia furar a defesa adversária e quando o jogo parecia que terminaria em empate, Alex Telles conseguiu abrir o placar de cabeça após um belo cruzamento de Vitinho.

A partida de volta entre as equipes será disputada apenas no dia 14 de maio, na Arena Condá.