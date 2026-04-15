Botafogo enfrenta o Racing pela Sul-Americana, nesta quarta (15)

O Botafogo enfrenta o Racing, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (15). A partida que acontece às 19 horas, será realizada sem a presença de público no estádio Presidente Perón, conhecido como "El Cilindro", já que o clube argentino foi punido pela Conmebol, sendo obrigado a realizar três partidas com portões fechados.

A punição ao Racing ocorreu devido a festa de torcedores com sinalizadores e fogos de artificio durante a semifinal da Libertadores de 2025. O clube argentino lidera o Grupo E com três pontos conquistados, enquanto o Alvinegro somou apenas um.

A partida de hoje marca a estreia do técnico Franclim Carvalho comandando o Botafogo fora do país. Desde a chegada do português a equipe fez apenas dois jogos, sendo os empates dentro de casa contra Coritiba e Caracas.

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Em meio a resultados negativos e graves problemas fora de campo, a Copa Sul-Americana surge como uma possibilidade palpável do Botafogo conquistar um título na temporada. Para a partida de hoje, o time terá o retorno do capitão Alex Telles, que ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe.

Embora sejam elencos bem diferentes, esse será o reencontro entre os clubes após o Racing vencer a Recopa em 2025, em cima do Alvinegro. A partida terá transmissão exclusiva da Paramount+.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos (Ferraresi), Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Medina (Allan), Danilo e Edenilson; Lucas Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Provável escalação do Racing: Cambeses; Cannavó (Martirena), Di Césare, Rojo e García Basso; Sosa, Zuculini e Adrián Fernández; Solari, Baltasar Rodríguez (Conechny) e Adrián Martínez.