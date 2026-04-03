Lyon aciona Botafogo na Fifa por dívida pela compra de Jeffinho

O Botafogo foi notificado pelo Lyon devido o não pagamento na transferência do atacante Jeffinho, realizada no fim de 2024. O clube francês acionou a Fifa, que notificou o Alvinegro. Este se torna apenas mais um processo que pode render punições a equipe carioca e impedir a inscrições de novos atletas.

No processo, o Lyon afirma quer nunca recebeu o montante de 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões na cotação da época), do valor acordado pela compra de Jeffinho. O clube francês cobra o valor da negociação, além de juros.

Jeffinho chegou pela primeira vez ao Botafogo emprestado pelo Resende. Após se destacar, o clube Alvinegro o comprou por R$ 1,5 milhão, em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, o Botafogo vendeu o atacante pro Lyon por 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação época).

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Depois de apenas uma temporada na França, Jeffinho retornou ao Botafogo em uma negociação de 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões na cotação da época). O clube francês manteve 30% dos direitos econômicos do atacante, visando lucro em uma possível futura venda.

Esse foi apenas mais um caso em que a Fifa foi acionada por clubes que alegam não ter recebido valores acordados com o Botafogo. Além do conhecido caso de Thiago Almada, o clube carioca também foi notificado por processos ligadas às negociações de Luiz Henrique, Artur, Santi Rodríguez, Rwan Cruz, Montoro, Kaio Pantaleão, Arthur Cabral, Jordan Barrera e Matheus Martins.