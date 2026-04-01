Em meio a crise, Botafogo recebe Mirassol no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro

O glorioso vem de um momento díficil na temporada, mas busca sua retomada contra o Mirassol - Foto: Divulgação/Vítor Silva/Botafogo

O glorioso vem de um momento díficil na temporada, mas busca sua retomada contra o Mirassol - Foto: Divulgação/Vítor Silva/Botafogo

No meio de um momento difícil na temporada, amargando a 17ª posição e sob comando de técnico interino, o Botafogo joga nesta quarta-feira (1) contra o Mirassol, às 19:30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto é da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde as duas equipes procuram sair do Z-4 da competição, ambos com seis pontos.

O Botafogo está sob comando do interino Rodrigo Bellão, do Sub-20, pela segunda vez, onde amargou uma goleada por 4x1 para o Athletico Paranaense no último domingo (29). A provável escalação do glorioso para o confronto é: Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Edenilson e Medina; Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos.

Vale lembrar que o clube carioca está bem desfalcado; Chris Ramos, Marçal, Kaio Pantaleão e Joaquín Correa estão lesionados; Danilo está voltando da Data Fifa com a seleção brasileira e o zagueiro Barboza está suspenso pelo acúmulo de cartões.

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O Mirassol também vem de uma derrota no campeonato, em partida contra o Vitória, no Barradão, por 1x0. A provável escalação do clube paulista é : Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Galeano e Tiquinho Soares.

A arbitragem está sob comando de Wilton Pereira Sampaio e o VAR é de Gilberto Rodrigues Castro Junior.

OSG ESPORTES

A equipe do O SÃO GONÇALO estará presente fazendo uma transmissão ao vivo pelo Youtube e o nosso Facebook, à partir das 19 horas, com um bate papo e análise pré-jogo, além da narração da partida, com os lances do jogo em tempo real.