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Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e está fora da terceira Copa do Mundo seguida

Italianos abriram o placar, mas tiveram um jogador expulso e acabaram tomando o empate

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 31 de março de 2026 - 19:08
A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil
A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil -

A Itália perdeu nos pênaltis para a Bósnia Herzegovina, na tarde desta terça-feira (31), e está mais uma vez fora da Copa do Mundo. Este será o terceiro mundial consecutivo que a Azurra não consegue classificação. A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil.

Apesar de abrir o placar durante a partida, aos 15 minutos, com Moise Kean, a Itália perdeu um jogador expulso pouco tempo depois, aos 41, e acabou perdendo o controle do jogo.

Com um a mais em campo, a Bósnia tomou conta das ações e conseguiu chegar ao empate, aos 34 minutos, com Haris Tabaković. O time bósnio seguiu em cima, mas não conseguiu virar o placar da partida.

Nos pênaltis, a Itália desperdiçou duas cobranças, chutando uma por cima do gol e outra no travessão. Já a Bósnia não perdeu nenhuma cobrança, fechando o resultado em 4 a 2.

Desde 2014, quando jogou a Copa do Mundo no Brasil, a Itália não sabe o que é disputar um mundial.

Tags:

Bósnia Herzegovina Copa do Mundo Itália

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