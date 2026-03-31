Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e está fora da terceira Copa do Mundo seguida

A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil - Foto: Confederação Bósnia de Futebol

A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil - Foto: Confederação Bósnia de Futebol

A Itália perdeu nos pênaltis para a Bósnia Herzegovina, na tarde desta terça-feira (31), e está mais uma vez fora da Copa do Mundo. Este será o terceiro mundial consecutivo que a Azurra não consegue classificação. A última participação da seleção tetracampeã foi em 2014, na Copa do Brasil.

Apesar de abrir o placar durante a partida, aos 15 minutos, com Moise Kean, a Itália perdeu um jogador expulso pouco tempo depois, aos 41, e acabou perdendo o controle do jogo.

Com um a mais em campo, a Bósnia tomou conta das ações e conseguiu chegar ao empate, aos 34 minutos, com Haris Tabaković. O time bósnio seguiu em cima, mas não conseguiu virar o placar da partida.

Nos pênaltis, a Itália desperdiçou duas cobranças, chutando uma por cima do gol e outra no travessão. Já a Bósnia não perdeu nenhuma cobrança, fechando o resultado em 4 a 2.

Desde 2014, quando jogou a Copa do Mundo no Brasil, a Itália não sabe o que é disputar um mundial.