Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2332 | Euro R$ 6,0616
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo negocia contratação de Hernán Crespo para novo treinador

Alvinegro está no mercado após demitir Martín Anselmi no último domingo (22)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de março de 2026 - 19:09
Botafogo negocia com Hernán Crespo
Botafogo negocia com Hernán Crespo -

Um dia depois de demitir Martín Anselmi, o Botafogo já começou a se movimentar no mercado em busca de um novo treinador. Segundo informações da "ESPN", o clube carioca deseja trocar um argentino por outro e o nome da vez em General Severiano é o de Hernán Crespo, que recentemente foi desligado do São Paulo.

Crespo é bem avaliado pelo empresário norte-americano John Textor e o restante da diretoria Alvinegra, inclusive, o treinador já foi entrevistado pelo dono da Saf botafoguense em 2025, mas na ocasião, clube e técnico não chegaram a um acordo financeiro.

O argentino está sem trabalhar há 14 dias, após ser demitido do São Paulo. O treinador foi desligado após cinco rodadas disputadas no Brasileiro, e mesmo com o time invicto e na liderança da competição com 13 pontos, a diretoria paulista decidiu trocar Crespo por Roger Machado.

Leia também:

Polícia Civil prende casal por morte de criança em Nova Iguaçu

➣ Governo do Estado lança edital Fluxos Fluminenses com investimento de R$ 22,5 milhões

Hernán Crespo, de 50 anos, começou a carreira de treinador em 2015 pelo Modena, da Itália, depois passou por Banfield, Defesa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail e Al Ain. Entre os principais títulos conquistados na carreira estão uma Copa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2021.

Tags:

botafogo Hernán Crespo

Matérias Relacionadas