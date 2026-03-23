Botafogo negocia contratação de Hernán Crespo para novo treinador

Um dia depois de demitir Martín Anselmi, o Botafogo já começou a se movimentar no mercado em busca de um novo treinador. Segundo informações da "ESPN", o clube carioca deseja trocar um argentino por outro e o nome da vez em General Severiano é o de Hernán Crespo, que recentemente foi desligado do São Paulo.

Crespo é bem avaliado pelo empresário norte-americano John Textor e o restante da diretoria Alvinegra, inclusive, o treinador já foi entrevistado pelo dono da Saf botafoguense em 2025, mas na ocasião, clube e técnico não chegaram a um acordo financeiro.

O argentino está sem trabalhar há 14 dias, após ser demitido do São Paulo. O treinador foi desligado após cinco rodadas disputadas no Brasileiro, e mesmo com o time invicto e na liderança da competição com 13 pontos, a diretoria paulista decidiu trocar Crespo por Roger Machado.

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Hernán Crespo, de 50 anos, começou a carreira de treinador em 2015 pelo Modena, da Itália, depois passou por Banfield, Defesa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail e Al Ain. Entre os principais títulos conquistados na carreira estão uma Copa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2021.