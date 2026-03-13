Júnior Santos é apresentado como novo reforço do Botafogo para a temporada
Atacante chega por empréstimo junto ao Atlético-MG para terceira passagem no Glorioso
O Botafogo apresentou seu "novo velho" reforço para a temporada 2026 nesta sexta-feira (13). O atacante Júnior Santos, de 31 anos, chega por empréstimo do Atlético-MG para iniciar sua terceira passagem pelo Glorioso. Ele usará a camisa 17.
"Estou muito feliz em estar de volta. Estou de volta à minha casa. Me sinto muito bem aqui. O Alessandro (Brito), quando eu estava no Japão, já me conhecia. Eu vim para o Botafogo, tive que construir tudo do zero. Ninguém me conhecia, mas todos vocês viram quanto eu me esforçava e viram tudo que conquistei aqui no Botafogo. Muita fé, muita confiança de tudo que poderíamos construir aqui e construímos juntos uma caminhada vitoriosa. Estou aqui novamente para que a gente consiga construir essa história vitoriosa. Estou muito confiante para essa temporada", disse Júnior Santos.
O atacante disse que está pronto para entrar em campo e já conversou com o treinador Martín Anselmi sobre como gosta de atuar: "Aqui chego como falso 9, jogava no Japão. Luís Castro me coloca como beirada e eu vou muito bem. No início de 2024, comecei jogando pelos lados. Minha melhor fase foi jogando como falso 9, aproveitando a velocidade e jogando na profundidade."
"Eu estou pronto para ajudar o Botafogo. Já conversei com o treinador. Ele sabe das posições que posso jogar. Quero entrar em campo e dar o meu melhor. Estou apto. É uma decisão do treinador. Espero que esteja em campo e possa ajudar a equipe jogando pelas pontas ou ajudando o centroavante. Quero estar em campo e ajudando o Botafogo", concluiu o reforço do Alvinegro carioca.
Júnior Santos disse que está preparado para atuar pelo Botafogo. Neste sábado (14), às 20h30, o Alvinegro enfrenta o Flamengo pela 6ª rodada do Brasileirão no Nilton Santos.