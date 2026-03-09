Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Ferraresi, ex-São Paulo

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi. O atleta de 27 anos chega ao clube com um vínculo de empréstimo válido até o fim de 2026.

O defensor já esteve no estádio Nilton Santos no último sábado para acompanhar a partida contra o Bangu, que rendeu ao clube o título da Taça Rio. O Botafogo vai pagar R$ 400 mil ao São Paulo pelo empréstimo e mais R$ 400 mil caso o atleta bata metas pré-estabelecidas.

Os salários do jogador serão pagos pelo Alvinegro, que também terá a opção de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) ao fim do empréstimo para adquirir em definitivo o atleta.

Pelo São Paulo, Ferraresi disputou 89 jogos marcando um gol e dando seis assistências. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei pelo Tricolor. Além disso, o jogador tem 42 jogos pela seleção venezuelana.