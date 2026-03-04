Botafogo encaminha contratação de zagueiro Ferraresi, do São Paulo

Botafogo e São Paulo estão se acertando em uma negociação envolvendo o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi. O atleta de 27 anos chegaria ao Alvinegro com um vínculo de empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra. O valor não foi revelado.

Os clubes ainda discutem últimos detalhes antes do empréstimo ser oficializado. Ferraresi já havia negociado com o Botafogo no início do ano, mas na ocasião, conversas sobre possíveis trocas de atletas entre as equipes não avançaram e as negociações foram encerradas.

Ferraresi tem contrato com o São Paulo até 2028, mas perdeu espaço na atual temporada e atuou apenas em cinco jogos.

Desde o início da temporada, o Botafogo está no mercado em busca de zagueiros, muito por conta da formação tática usada pelo técnico Martin Anselmi, que joga com três defensores atrás. Devido a escassez de zagueiros no elenco, o treinador vem improvisando colocando jogadores de outras possíveis para jogar na defesa.