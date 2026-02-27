Botafogo negocia contratação do lateral Johan Mojica, do Mallorca

Revelado pelo extinto Academia FC, da Colômbia, Mojica construiu praticamente toda a carreira na Europa - Foto: Divulgação/Site do Mallorca

O Botafogo segue ativo no mercado a poucos dias do fechamento da janela de transferências. A prioridade da vez é a lateral esquerda, e o nome em negociação é o do colombiano Johan Mojica, de 33 anos, que atualmente defende o Mallorca, da Espanha.

O clube carioca já enviou uma proposta oficial pelo jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo. A diretoria alvinegra tenta acelerar as tratativas para fechar o reforço antes do fim do prazo de inscrições.

Revelado pelo extinto Academia FC, da Colômbia, Mojica construiu praticamente toda a carreira na Europa. Depois de deixar o Deportivo Cali, atuou por clubes como Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Atalanta, Elche, Villarreal e Osasuna. Pela seleção colombiana, soma 41 partidas disputadas.

No Mallorca desde a temporada 2024/2025, o lateral acumula 62 jogos, com um gol e cinco assistências. Experiente e com rodagem no futebol europeu, ele é visto como uma peça pronta para chegar e disputar posição imediatamente.

Enquanto tenta fechar o reforço, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 19h30, contra o Boavista, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca de 2026. Na partida de ida, o time alvinegro venceu por 2 a 0 e tem a vantagem no confronto.