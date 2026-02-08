Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Carioca nesse domingo

Vasco e Botafogo se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, em São Januário, às 18h, neste domingo (8). A partida tem transmissão exclusiva da Globo e do Premiere.

O Vasco tem oito pontos e está classificado para a próxima fase, mas busca a vitória para evitar um confronto com o Fluminense já nas quartas. A equipe vem de uma sequência de três jogos sem vitória e a torcida começa a pressionar o técnico Fernando Diniz, que ouviu gritos de burro vindos da arquibancada, após a última partida da equipe.

Já o Botafogo vem de duas derrotas seguidas, mas é o líder do seu grupo e já tem a classificação garantida para a próxima fase do Carioca, onde irá enfrentar o Flamengo.

O Vasco deve ir com força máxima para a partida, enquanto o Alvinegro pretende poupar vários jogadores e deve ir a campo com uma equipe predominante com atletas do sub-20.

Provavel escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros; Nuno Moreira, Coutinho, Andres Gomez e Brenner.

Provavel escalação do Botafogo: Léo Linck, Bastos, Kauã Branco (Barboza) e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim, Gabriel Abdias; Caio Valle, Kauan Toledo e Kadir.