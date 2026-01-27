Botafogo anuncia a contratação do volante Wallace Davi

O Botafogo anunciou mais um reforço para o time profissional na temporada 2026. O volante Wallace Davi, de apenas 18 anos, revelado pelo Fluminense, foi contratado nesta terça-feira (27) pelo Glorioso.

Wallace é tido como uma das grandes promessas da base tricolor, fazendo parte da "Esquadrilha 07" de Xerém. O vínculo entre o Botafogo e Wallace é de quatro anos. Em nota, o Botafogo citou que o volante é "botafoguense por herança", tendo compartilhado experiências no estádio Nilton Santos com a avó Marli.

O acerto de Wallace Davi com o Botafogo foi parte da transferência que culminou na ida de Savarino para o Fluminense. O clube alvinegro cedeu o venezuelano e, em troca, recebeu uma compensação financeira mais o jovem volante.

Em meio a uma crise financeira na SAF do Botafogo, Wallace Davi não poderá ser inscrito imediatamente, visto que o clube ainda está penalizado com um transfer ban da Fifa. A punição foi oficializada no último dia de 2025.