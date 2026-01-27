Cordão da Bola Branca promove Grito de Carnaval solidário nesta quinta (29)

Durante o baile, haverá entrega de brindes para os participantes com as fantasias mais criativas e bonitas - Foto: Divulgação

O Bloco Cordão da Bola Branca, um dos mais tradicionais do Carnaval de Niterói, já tem data marcada para abrir oficialmente a folia na cidade. Nesta quinta-feira (29), a partir das 15h, o bloco realiza seu Grito de Carnaval no Praia Clube São Francisco, com um animado baile carnavalesco solidário.

A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições que cuidam de pessoas com deficiência e idosos. A doação também dará direito a um abadá para o desfile oficial do bloco, fortalecendo a adesão à ação solidária e à participação no Carnaval.

Durante o baile, haverá entrega de brindes para os participantes com as fantasias mais criativas e bonitas, incentivando a criatividade e o clima de alegria que marcam a história do bloco.

Já no sábado, dia 7 de fevereiro, o Cordão da Bola Branca vai às ruas para seu tradicional desfile na Praia de Icaraí, com concentração a partir das 9 horas, na Praça Getúlio Vargas. O desfile deste ano será marcado por uma homenagem especial ao cantor Edinho Mendes, um dos fundadores do bloco e figura emblemática do Carnaval da cidade, falecido no ano passado. Sua trajetória e contribuição para a cultura popular niteroiense serão lembradas com emoção e reconhecimento pelos foliões.

Conhecido por reunir foliões da terceira idade e seus familiares, o Cordão da Bola Branca se destaca por promover um ambiente de confraternização familiar, inclusão e alegria, preservando a tradição dos antigos cordões carnavalescos e reafirmando o caráter democrático do Carnaval de Niterói.

O bloco conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, e mantém ativa participação do Projeto 60 UP, da Secretaria Municipal do Idoso, fortalecendo o protagonismo da população idosa nas atividades culturais da cidade.

Para Paulo Bagueira, presidente da Comissão de Carnaval e um dos fundadores do bloco, o Cordão da Bola Branca tem um papel simbólico no Carnaval da cidade:

“O Cordão da Bola Branca é parte viva da história do Carnaval de Niterói. Além de celebrar a alegria e a convivência, o bloco também cumpre um papel social importante, unindo cultura, solidariedade e respeito à pessoa idosa.”

O secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandes Zaf, ressalta a importância do bloco e da participação dos idosos:

“A iniciativa do Cordão da Bola Branca demonstra como o Carnaval pode ser um instrumento de inclusão social. A participação ativa dos idosos, por meio do Projeto 60 UP, fortalece vínculos, promove autoestima e bem estar e reafirma o direito de envelhecer com alegria, dignidade e protagonismo.”

Com música, fantasia, solidariedade e memória afetiva, o Bloco Cordão da Bola Branca reafirma seu papel como símbolo do Carnaval tradicional, inclusivo e familiar de Niterói, celebrando a cultura popular e o compromisso social da folia.

SERVIÇO

Grito de Carnaval (Baile Solidário)

Data: 29 de janeiro (quarta-feira)

Horário: A partir das 15h

Local: Praia Clube São Francisco

Entrada: Gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível a ser doado para instituições que cuidam de pessoas com deficiência e idosos. A doação dá direito a um abadá para o desfile

Desfile de Carnaval

Data: 7 de fevereiro (sábado)

Concentração: A partir das 9h

Local: Praça Getúlio Vargas – Praia de Icaraí

Destaque: Homenagem ao cantor Edinho Mendes

Apoio: Prefeitura de Niterói / Neltur