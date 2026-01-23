Remo conversa com o Botafogo para estender empréstimo de Diego Hernández

O Remo fez contato com o Botafogo e abriu negociações para estender o empréstimo de Diego Hernández até o fim da temporada. Ele está emprestado até o fim de junho. O desejo do Remo é mantê-lo até o fim do ano, pois o clube entende que o meio-campista é importante para a disputa do Brasileirão ao longo da temporada. O contrato do jogador com o Botafogo se encerra no fim da temporada, mas a diretoria não deve criar empecilho para liberá-lo novamente.

O Jornal OSG apurou que o Remo pode ter a concorrência de um clube Sul-americano, que irá jogar a Libertadores nesta temporada e demonstrou interesse no meio-campista de 25 anos sinalizando com uma proposta de empréstimo.

Caso o clube do Pará queira comprar o jogador, o Botafogo avalia o atleta em cerca de 2 milhões de dólares.

Com recém passagem pelo Everton, do Chile, Diego Hernández chegou ao Remo no meio de 2025 e atuou em 14 partidas, fazendo três gols e dando duas assistências. Além disso, conquistou o acesso com o Leão para a Série A da atual temporada.