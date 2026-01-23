Botafogo se acerta com Barboza e se aproxima de renovar com zagueiro

O Botafogo chegou a um acordo para a renovação de contrato de um dos pilares do elenco. O clube encaminhou um novo acordo com o zagueiro Alexander Barboza. Um dos líderes do grupo, o defensor vai estender seu compromisso com o Glorioso por mais três anos, até o final de 2029.

As conversas para a renovação estavam emperradas por conta de uma discordância sobre a valorização salarial do argentino. Porém, os obstáculos finais foram superados nesta sexta-feira (23) e o acordo finalmente será selado.

Aos 31 anos, Barboza chegou ao Botafogo em janeiro de 2024. Após duas temporadas pelo Glorioso, o defensor já fez 100 jogos e marcou três gols. Ele conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão na temporada 2024.