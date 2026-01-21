Botafogo vence Volta Redonda por 1 a 0 e 'dorme' na liderança do grupo B

O Botafogo venceu o Volta Redonda por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2026. O único gol da partida foi marcado por Álvaro Montoro, garantindo a vitória ao time carioca.

O jogo foi dominado pelo Botafogo, que teve maior posse de bola e criou as melhores chances, enquanto o Volta Redonda apostou em transições rápidas, porém sem conseguir efetivar finalizações perigosas.

Leia também

➣ Anvisa proíbe venda de 'caneta emagrecedora' do Paraguai

➣ Atlas: levantamento aponta Lula na liderança em todos os cenários do primeiro turno

Com o resultado, o Botafogo conquista mais três pontos e busca se recuperar na competição após derrota na rodada anterior. O Glorioso vai 'dormir' na liderança do Grupo B com 6 pontos ganhos.

A partida marcou ainda a estreia do novo técnico Martín Anselmi no comando do Botafogo na competição estadual.