Botafogo vence Volta Redonda por 1 a 0 e 'dorme' na liderança do grupo B

O único gol da partida foi marcado por Álvaro Montoro

21 de janeiro de 2026 - 21:11
Montoro foi 'coroado' após marcar o gol da vitória
O Botafogo venceu o Volta Redonda por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2026. O único gol da partida foi marcado por Álvaro Montoro, garantindo a vitória ao time carioca.

O jogo foi dominado pelo Botafogo, que teve maior posse de bola e criou as melhores chances, enquanto o Volta Redonda apostou em transições rápidas, porém sem conseguir efetivar finalizações perigosas.

Com o resultado, o Botafogo conquista mais três pontos e busca se recuperar na competição após derrota na rodada anterior. O Glorioso vai 'dormir' na liderança do Grupo B com  6 pontos ganhos. 

A partida marcou ainda a estreia do novo técnico Martín Anselmi no comando do Botafogo na competição estadual.

