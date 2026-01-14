Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo vende David Ricardo ao Dínamo Moscou por € 6,5 milhões

O Glorioso ainda tem 20% dos direitos econômico do jogador

14 de janeiro de 2026 - 14:50
David Ricardo fez 29 partidas e dois gols com a camisa do Botafogo
O zagueiro David Ricardo, do Botafogo, foi vendido ao clube russo, Dínamo de Moscou, por € 6,5 milhões (cerca de 40 milhões de reais), por 80% dos direitos do jogador.

O Botafogo tinha o desejo de vender o jogador já havia recusado outras propostas do Dínamo, e também do Torino, da Itália, ambas de empréstimo.

David Ricardo veio do Ceará, em 2025, por R$11 milhões na cotação da época. O atleta fez 29 jogos com a camisa do Botafogo e marcou dois gols e uma assistência.

