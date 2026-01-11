Botafogo goleia o Taubaté e avança com 100% de aproveitamento na Copinha
Time carioca vence os três jogos da fase de grupos, não sofre gols e enfrenta o São José-SP na segunda fase
O Botafogo garantiu classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Neste domingo, o time goleou o Taubaté por 5 a 0 e encerrou a fase de grupos sem sofrer gols. A equipe carioca volta a campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o São José-SP no mata-mata.
No Grupo 22, disputado em Taubaté, o Botafogo venceu os três jogos. Na estreia, superou o Águia de Marabá-PA por 1 a 0, com gol de Matheusinho nos minutos finais, após pressão durante toda a partida. O goleiro adversário chegou a defender um pênalti, mas não evitou a vitória alvinegra.
Na segunda rodada, o roteiro se repetiu contra o Estrela de Março-BA. Apesar das chances desperdiçadas, o Botafogo venceu por 1 a 0, com gol de Cauã Zappelini, que depois sofreu uma micro lesão óssea no pé e virou desfalque na competição.
A dificuldade ofensiva ficou para trás na última rodada. Contra o Taubaté, o Botafogo marcou cinco vezes, com destaque para Kauan Toledo, autor de dois gols. Arthur Izaque, Caio Valle e Samuel Alves completaram o placar. Ao todo, foram sete gols marcados e nenhum sofrido na fase de grupos.