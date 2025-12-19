Técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, recusa proposta do Botafogo

O técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, recusou a proposta do Botafogo e seguirá na equipe do interior paulista para a temporada de 2026. Aos 44 anos, ele tem contrato com o Leão até o fim do próximo ano e seguirá no clube para a Libertadores.

A diretoria do Glorioso havia definido o treinador como o plano A para ser o substituto de Davide Ancelotti. O técnico italiano deixou o clube carioca nesta semana, após um desentendimento com John Textor.

Guanaes foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2025 ao levar o Mirassol direto para a fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. O Leão caipira foi o quarto colocado e terminou a competição com a marca de 67 pontos, em uma campanha de 18 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Assim como o time amarelo e verde, Guanaes era um estreante na Série A do Brasileiro. Ele foi contratado em março deste ano, após o Paulistão. O treinador colocou seu DNA no time, que foi ofensivo desde a primeira rodada. Fechou o campeonato como o terceiro melhor ataque, com 63 gols, fazendo valer o intenso volume criado nas partidas.