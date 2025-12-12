Botafogo faz proposta por atacante da seleção venezuelana

O Botafogo segue atuando no mercado em busca de fortalecer o elenco para a próxima temporada. O clube realizou uma proposta pelo atacante venezuelano, de 24 anos, Gleiker Mendoza. O atleta é um dos destaques do campeonato ucraniano.

O jogador atende as características pedidas pela comissão técnica do treinador Davide Ancelotti. Mendoza é ponta, destro, tem 1,84 metros de altura e pode jogar pelos dois lados do campo. Ele é o atleta com mais assistências (6) e participações em gol (13) na atual edição da liga ucraniana.

Gleiker atua pelo Kryvbas, e já fez cinco partidas pela seleção de seu país.

Além de Mendoza, o Botafogo tem outras três negociações em curso. O clube já tem um acerto com o atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, e tenta a contratação dos volantes Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria, e Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão.

Pedro Bicalho tem 24 anos, fez base no Cruzeiro, mas estreou profissionalmente pelo Palmeiras. No Brasil, jogou também no Vitória, mas ganhou destaque atuando em Portugal, defendendo as camisas do Santa Clara e Alverca. Já Júlio Romão, passou pelas categorias de base de Goiás, Athlético-PR e Ponte Preta, mas não atuou profissionalmente no Brasil, indo direto para o Santa Clara e depois o Qarabag, antes de chegar no Ferencvários.