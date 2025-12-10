Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4813 | Euro R$ 6,3808
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo encaminha a contratação de Lucas Villalba, do Nacional

Atacante de 24 anos foi campeão uruguaio nessa temporada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de dezembro de 2025 - 18:38
Lucas Villalba deve ser o primeiro reforço para o Botafogo em 2026
Lucas Villalba deve ser o primeiro reforço para o Botafogo em 2026 -

O Botafogo está perto de fechar mais uma contratação visando a temporada 2026. O clube encaminhou o acerto com o atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai.

A equipe carioca já tinha acertado a parte salarial com o atleta desde a semana passada. Os valores com o Nacional-URU, contando bônus e futuras metas, giram em torno dos 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação atual).

O que atrasou um acerto da negociação foi o Montevideo City, antigo time de Villalba, que tinha uma cláusula de cinco dias para igualar qualquer proposta que fosse realizada pelo atleta. O prazo terminou nesta terça-feira e o time uruguaio não sinalizou nenhuma oferta.

Leia também: 

Flamengo vence Cruz Azul e avança na Copa Intercontinental

Morre aos 49 anos, Marcelo Vip, um dos maiores golpistas do Brasil

O contrato só será assinado após o jogador ser aprovado nos exames médicos que serão realizados quando ele desembarcar no Brasil. O Botafogo deseja finalizar toda a questão jurídica e estar como contrato assinado até o Natal.

Villalba é um jogador que se encaixa na característica buscada pela comissão técnica para a próxima temporada. O jogador tem estatura alta (1,82m de altura) e velocidade para atuar pelos lados do campo. O atacante de 24 anos marcou quatro gols e deu seis assistências pelo Nacional nesta temporada em que foi campeão uruguaio.

Tags:

botafogo Contratação Nacional-URU

Matérias Relacionadas