Botafogo encaminha a contratação de Lucas Villalba, do Nacional
Atacante de 24 anos foi campeão uruguaio nessa temporada
O Botafogo está perto de fechar mais uma contratação visando a temporada 2026. O clube encaminhou o acerto com o atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai.
A equipe carioca já tinha acertado a parte salarial com o atleta desde a semana passada. Os valores com o Nacional-URU, contando bônus e futuras metas, giram em torno dos 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação atual).
O que atrasou um acerto da negociação foi o Montevideo City, antigo time de Villalba, que tinha uma cláusula de cinco dias para igualar qualquer proposta que fosse realizada pelo atleta. O prazo terminou nesta terça-feira e o time uruguaio não sinalizou nenhuma oferta.
O contrato só será assinado após o jogador ser aprovado nos exames médicos que serão realizados quando ele desembarcar no Brasil. O Botafogo deseja finalizar toda a questão jurídica e estar como contrato assinado até o Natal.
Villalba é um jogador que se encaixa na característica buscada pela comissão técnica para a próxima temporada. O jogador tem estatura alta (1,82m de altura) e velocidade para atuar pelos lados do campo. O atacante de 24 anos marcou quatro gols e deu seis assistências pelo Nacional nesta temporada em que foi campeão uruguaio.