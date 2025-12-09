Botafogo é condenado a pagar R$ 114 milhões ao Atlanta United por Almada

Almada foi campeão brasileiro e da Libertadores em sua passagem pelo Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo perdeu a ação movida pelo Atlanta United, da MLS, na Fifa e terá que pagar 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões na cotação atual) aos norte-americanos pela contratação do meia Thiago Almada.

O clube dos Estados Unidos entrou com um processo em novembro do ano passado, quatro meses após o argentino ser adquirido pelo Glorioso. Agora, caso o pagamento não aconteça, o clube carioca pode sofrer um transferban.

O motivo foi o não pagamento das duas primeiras parcelas do acordo, que deveriam ter sido quitadas em julho e setembro do ano passado. Porém, nenhuma foi realizada. Depois das conquistas do Brasileirão e da Libertadores no final de 2024, Almada foi para o Lyon. Em seguida, foi vendido ao Atlético de Madrid.

Na decisão inicial, a Fifa exigiu o pagamento integral da compra de Almada, mas o clube brasileiro recorreu. Em fevereiro, o Botafogo contestou o pagamento da totalidade e pediu que apenas seis milhões de dólares fossem considerados, valor devido das duas primeiras parcelas, quando a reclamação foi apresentada.

Confira a nota oficial do Botafogo sobre a condenação:

"O Botafogo, representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta Advogados, recebeu nesta terça-feira (09/12) a decisão arbitral proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que condena o Clube ao pagamento da integralidade dos valores envolvidos na transferência do jogador Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Mantendo seu compromisso de transparência com seus torcedores, o Clube informa que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso.

Cabe destacar que John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026. Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens e espera obter a cooperação e a aprovação desses orçamentos por parte de um conselho da Eagle amistoso e cooperativo."