Botafogo vê Carbonero como opção em caso de não conseguir prioridades no mercado

O Botafogo observa o atacante Johan Carbonero, do Internacional para 2026. O jogador, no entanto, não é a prioridade do Alvinegro. A sondagem realizada pela diretoria faz parte da estratégia do departamento de análise para manter alternativas caso outros negócios não avancem.

O colombiano é tratado no clube carioca como um plano de exceção, pensando apenas para um cenário em que alvos principais não se concretizem. Isso não necessariamente demonstra um desinteresse, mas uma precaução.

A diretoria alvinegra fez contato com representantes do jogador e com o Racing, clube argentino que emprestou o jogador ao Inter, para entender a viabilidade do negócio. A pedida é entre 4 e 6 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões e R$ 31 milhões).

Carbonero foi formado nas categorias de base do Once Caldas e depois foi para o futebol argentino, passando pelo Gimnasia, por duas temporadas, até chegar ao Racing. Com as cores da "La Academia", foi campeão da Sul-Americana em 2024, temporada em que fez 37 jogos, cinco gols e duas assistências. Os números são parecidos com 2025: 37 jogos, sete gols e duas assistências.