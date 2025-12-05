Botafogo encaminha renovação de Marçal até o fim de 2026

O Botafogo encaminhou a renovação contratual do lateral esquerdo Fernando Marçal. O vínculo com o jogador de 36 anos, que se encerrava no próximo dia 31, irá até dezembro de 2026. Os detalhes entre clube e atleta já foram acertados e falta agora a assinatura.

No clube desde 2022, Marçal segue em alta no Botafogo. Mesmo sendo lateral esquerdo de ofício, o defensor vem atuando improvisado na zaga e tem tido atuações bem seguras, em uma temporada que teve vários atletas da posição lesionados.

Em 2025, ele vive a fase mais artilheira da carreira, marcando 4 gols em 18 partidas.

No empate contra o Cruzeiro, nesta quinta (4), Marçal foi o grande destaque da equipe, marcando um gol e sofrendo um pênalti.

Curiosamente a passagem do jogador pelo Botafogo teve uma pausa de três meses. No fim da temporada de 2024, o lateral não teve seu contrato renovado e ficou sem clube, mas após conversas com John Textor, retornou ao Botafogo em fevereiro deste ano.

Com a lesão da Alexander Barboza e a expulsão de David Ricardo, contra o Cruzeiro, o lateral será titular na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, neste domingo (7).