Corpo de servidora vítima de grave acidente de moto é sepultado em São Gonçalo

Foi sepultado na manhã desta sexta-feira (05) o corpo de Aléxia Girard dos Santos, de 30 anos, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. Ela foi vítima de um grave acidente envolvendo moto e ônibus, ocorrido nesta quinta-feira (04) no Centro da cidade.

Alexia ocupava, atualmente, o cargo de chefe de departamento na Secretaria Municipal de Educação. Ela deixa o marido e um bebê.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, a servidora teria perdido o equilíbrio e caído da motocicleta, sendo atingida em seguida por um ônibus que passava pela Avenida Presidente Kennedy, perto do Clube Mauá.

Leia também

Acidente com carro e moto deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros em Niterói (vídeo)

SUS terá teleatendimento em saúde mental para compulsão por bets



O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 10h30, porém a vítima já estava sem sinais de vida quando a equipe chegou.

Em nota oficial, a Prefeitura de São Gonçalo manifestou pesar pela morte e comunicou que enviou equipes para acompanhar a ocorrência. O governo municipal também destacou que a área está sinalizada por conta das obras do corredor viário MUVI e reforçou a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região central.