Danilo intensifica rotina de recuperação para o último jogo do Botafogo na temporada

O volante Danilo, do Botafogo, está confirmado como desfalque do time carioca para o próximo duelo, diante do Corinthians, no domingo (30). O problema é considerado leve e por isso ele tenta retornar antes do fim da temporada.

O jogador é titular do time de Davide Ancelotti e corre contra o tempo para estar em campo na partida contra o Fortaleza, no dia 7 de dezembro, quando o Alvinegro fecha o ano de 2025. O camisa 35 se machucou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, no último sábado (22).

Apesar de o elenco ter recebido folga nos últimos dias, ele priorizou a recuperação e seguiu indo ao CT para ser atendimento pelo departamento de fisioterapia. São três turnos de trabalho com foco na pronta recuperação.

Leia também:

Policial do Segurança Presente é baleado durante troca de tiros em Itaboraí

Detran-RJ terá atendimento exclusivo para idosos e PCDs neste sábado (29)

Para além da estrutura do clube, o volante também estendeu o tratamento para a sua residência, com a orientação de repouso total e utilização de equipamentos que ajudam no processo de redução da dor e cicatrização da lesão muscular.

A lesão foi leve, mas há preocupação com o histórico recente de problemas na região do atleta. Em setembro ele virou baixa no time também por lesão muscular com período de recuperação de seis semanas. Ele retornou, porém, em menos de cinco.