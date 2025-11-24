Botafogo tem maior sequência de invencibilidade desde os títulos conquistados em 2024

Desde a conquista dos títulos de 2024, o Botafogo vive sua maior série de invencibilidade. O Alvinegro já acumula sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates. O aproveitamento é de 71,4%.

O time do técnico Davide Ancelotti conquistou 15 dos 21 pontos disputados. A última derrota aconteceu no clássico contra o Flamengo, no dia 15 de outubro, no Nilton Santos. A última série de invencibilidade superior à atual foi em 2024, que começou com vitória sobre o Vasco pelo Brasileirão, passando pela vitória sobre o Atlético-MG na final da Libertadores e encerrando no último jogo do Brasileirão contra o São Paulo.

Caso o Botafogo vença o Corinthians, no próximo domingo (30), conseguirá igualar a marca da última temporada. Na temporada irregular de 2025, o máximo de sequência sem perder anterior foi de cinco jogos. Uma, inclusive, no início do trabalho de Davide no Botafogo.

Ao vencer o Grêmio no último sábado (22), o time carioca garantiu vaga na Libertadores em 2026. Agora, foca as atenções na busca de um lugar na fase de grupos. O Botafogo é o quinto colocado com 58 pontos, dois na frente do Bahia que é o sexto.