Botafogo é declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro

O Botafogo de Futebol e Regatas foi declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 2466-A/23, aprovada em outubro pela Assembleia Legislativa do Rio, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial.

Verônica Lima, parlamentar autora da Lei, disse que o Glorioso é muito mais que um time de futebol: "É símbolo de resistência, paixão e identidade para gerações de torcedores. Reconhecer o Botafogo como patrimônio é valorizar a história do esporte brasileiro e do Rio de Janeiro, que pulsa nas arquibancadas, nos campos e na memória afetiva de milhões de pessoas."

A autora defende que o apelido de "Mais Tradicional" ganha bastante força por conta da presença do Alvinegro em diversas modalidades esportivas além do futebol. O texto da lei também cita as conquistas do clube em 2024, como Brasileirão e Libertadores, e os ídolos do passado, como Nilton Santos, Garrincha, Zagallo e Jairzinho.

Outros clubes do futebol carioca já receberam honra similar. O Flamengo foi declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio em julho deste ano; o Vasco, por sua vez, teve sua torcida reconhecida em 2022.