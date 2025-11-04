Botafogo inicia conversas para renovar com Marçal

O Botafogo iniciou conversas para renovar o contrato do lateral-esquerdo Marçal. O atual vínculo do jogador se encerra ao final deste ano. A intenção das partes é que o contrato seja renovado por mais um ano, até dezembro de 2026.

O Glorioso tem o interesse em continuar com o defensor. As negociações devem ser intensificadas nas próximas semanas, durante o Campeonato Brasileiro. Marçal completará 37 anos na próxima temporada.

Atualmente, ele é considerado um dos líderes dentro do elenco. Além da presença fora das quatro linhas, ele também tem ajudado a equipe atuando como zagueiro nessa temporada. Em 2025, ele fez 15 jogos e marcou dois gols.

Ele chegou ao Botafogo em 2022 e chegou a deixar o clube no fim de 2024 porque as partes não se entenderam quanto a renovação, mas ele retornou meses depois com uma redução salarial.