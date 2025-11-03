Botafogo inicia busca por novos jogadores para 2026

O Botafogo tem uma reta final de jogos decisivos por uma vaga na Libertadores de 2026. A diretoria, após análise e mapeamento da equipe de scout, já faz sondagens iniciais por alvos considerados interessantes.

O primeiro nome é do zagueiro Riquelme, do Sport. Ele tem conversas em tom positivo para reforçar o Glorioso na próxima temporada. O jovem, de 18 anos, está em uma negociação que pode gerar o abatimento de dívidas do clube pernambucano pela contratação do atacante Carlos Alberto.

A intenção do Sport é negociar o zagueiro por R$ 15 milhões, mesmo valor que comprou o atacante. Como possui débitos em aberto, haverá naturais abatimentos, mas o Botafogo negocia para adquirir o atleta por cifras ainda menores na condição de deixar uma parte dos direitos econômicos do jogador com a equipe nordestina.

O Botafogo trabalha, no atual cenário, com um corte de gastos para 2026. John Textor, acionista majoritário da SAF, trava uma briga judicial com a Eagle Football e a Ares, principal credora do americano, e a ordem é de corte de 30% na folha salarial da próxima temporada.