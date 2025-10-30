Botafogo tem reta final de outubro ruim e deixa o G-4 poucas rodadas após entrar

O mês de outubro começou bom para o Botafogo. O clube alcançou o G-4 pela primeira vez ao vencer o Bahia, por 2x1, no Nilton Santos. Mas, o final do mês terminou de outra forma. A vitória do Fluminense, na quarta (30), sobre o Ceará, em jogo atrasado do Brasileirão, colocou o Glorioso na 7ª colocação.

Essa é a primeira posição fora da zona de classificação para a próxima Libertadores, isso levando em consideração as posições originais, mas novas vagas podem abrir caso clubes brasileiros sejam campeões de torneios eliminatórios.

Jogos do Botafogo nesta sequência que o colocou e o tirou do G-4:

26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia

27ª rodada - Internacional 2x0 Botafogo

28ª rodada - Botafogo 0x3 Flamengo

29ª rodada - Ceará 0x2 Botafogo

30ª rodada - Botafogo 2x2 Santos

Entre as equipes que postulam vaga na Libertadores, o Botafogo foi quem menos venceu nesse recorte de cinco jogos. Vasco e Mirassol tiveram quatro triunfos, enquanto Flu e Bahia tiveram três resultados positivos.

O Botafogo tem 47 pontos, mesma quantidade do Tricolor, que fica à frente por ter mais vitórias. Bahia, em 5º, tem 49; Mirassol, que abre o G-4, tem 55. O Vasco, que está na 8ª colocação, tem 42. O Alvinegro carioca agora enfrenta justamente o Mirassol, no sábado (1º), fora de casa.