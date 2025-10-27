John Textor faz proposta bilionária para comprar clube inglês

Apesar dos problemas judiciais com a Eagle Football e questões financeiras no Botafogo, o empresário John Textor segue no mercado em busca de novos clubes para adquirir e realizou uma proposta bilionária para tentar comprar o Wolverhampton, da Inglaterra.

Textor já havia indicado sua vontade de adquirir um clube da Premier League. O empresário tinha participação no Crystal Palace, mas por não ser o dono majoritário, ele optou por vender suas ações de 44,9 %, por R$ 1,4 bilhão.

A proposta do americano pelos Wolves envolve US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,07 bilhão) e mais US$ 350 milhões (R$ 1,88 bilhão) em ações.

Leia também:

Últimos dias de inscrições para concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro com salário de mais de R$ 19 mil



Motorista de van escolar é assassinado em São Gonçalo



O Fosun Group, aglomerado chinês que comanda os Wolves, recebeu a proposta de Textor nos últimos dias.

No momento, o empresário americano passa por uma crise dentro da própria empresa que discute a permanência ou não dele no comando do Botafogo. Além disso, ele enfrentou problemas tanto no Crystal Palace quanto no Lyon, o clube francês inclusive esteve em vias de ser rebaixado para a segunda divisão francesa devido problemas financeiros.

Para evitar o rebaixamento, Textor teve que se abster do comando do Lyon e deixar o controle do clube nas mãos da bilionário coreana Michele Kang.