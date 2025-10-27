Últimos dias de inscrições para concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro com salário de mais de R$ 19 mil

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 14 de dezembro de 2025, de caráter eliminatório e classificatório - Foto: Divulgação/Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Entram na reta final as inscrições para o concurso público da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os candidatos que desejam participar da seleção devem acessar o site da banca organizadora, FGV Conhecimento, e finalizar o cadastro. O certame busca preencher de imediato 5 vagas, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de Gestor de Segurança Municipal. O prazo se encerrará às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025.

Para concorrer ao cargo, os candidatos devem ter nível superior em qualquer área de formação e idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos dispostos no edital. A remuneração oferecida é de R$ 19.435,08 e a taxa do certame é de R$ 300,00, que deve ser paga via Documento de Arrecadação de Receitas Municipais (DARM RIO) até o dia 29 de outubro de 2025.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 14 de dezembro de 2025, de caráter eliminatório e classificatório. A seleção contará, ainda, com etapas subsequentes, como prova oral, heteroidentificação, perícia médica, curso de formação, avaliação de títulos, exame de saúde física, avaliação psicológica e investigação social. A aplicação de todas as fases ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro.

Em caso de dúvidas ou mais informações, o contato é o e-mail concursogestorsegurancario@fgv.br.

