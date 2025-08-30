Botafogo enfrenta o Bragantino pelo Brasileiro neste sábado (30)
Partida acontece às 18h30, no Rio
Botafogo e Bragantino se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 18h30, neste sábado (30), em partida valida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam o mesmo objetivo, somar os três pontos para se manter na cola do G-4.
Após quebrar um jejum de 29 anos, vencendo o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, pelo placar de 3 a 1 no Brasileirão, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vasco, pela Copa do Brasil.
O Alvinegro tenta melhorar seu desempenho jogando em casa, mas segue com desfalques no setor defensivo da equipe. Alex Telles não deve atuar na partida após sentir um incomodo na coxa, com isso, Marçal deve ser o titular na lateral esquerda.
Cuiabano, com um entorse no tornozelo e Bastos, com uma lesão no joelho, também estão fora, além do goleiro John, vendido ao Nottingham Forest.
O Botafogo ocupa a quinta posição do Brasileirão com 32 pontos, enquanto o Bragantino está na oitava colocação, com 30.
Provável escalação do Botafogo:
Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Marçal; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.