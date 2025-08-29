Homem é preso com drogas na Praça do Rink, em Niterói

Uma ação da equipe de inteligência do Setor Reservado (P2) do 12º BPM (Niterói), em conjunto com a guarnição do programa Segurança Presente da base Centro, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na Praça do Rink, no Centro de Niterói.

Após denúncias apontando a prática de tráfico no local, os policiais iniciaram um monitoramento, constatando a atuação de dois indivíduos comercializando as drogas. No momento da abordagem, ambos tentaram fugir em direção à estação das Barcas.

Um cerco foi rapidamente montado com apoio da equipe do Segurança Presente, e um dos suspeitos foi detido. O segundo conseguiu fugir.

Durante a revista, os agentes encontraram com o homem uma mochila contendo grande quantidade de drogas, um rádio transmissor e a quantia de R$195,00 em dinheiro.

Na consulta ao sistema, foi identificado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por crime relacionado a Lei Maria da Penha.

O acusado foi encaminhado à 76ª DP, onde foi autuado e permaneceu preso para o cumprimento do mandado judicial.