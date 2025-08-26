Savarino recusa propostas do exterior e permanece no Botafogo
O atleta recusou propostas do Trabzonspor (Turquia) e do Al-Rayyan (Catar)
O venezuelano Jefferson Savarino seguirá como jogador do Botafogo. Após o clube aceitar propostas do exterior pelo atleta e deixar a decisão nas mãos do camisa 10, Savarino optou por seguir sua trajetória no Alvinegro e na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família já está adaptada.
O Botafogo recebeu duas propostas no valor de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), pelo jogador, vindas do Trabzonspor, da Túrquia e do Al-Rayyan, do Catar, atual clube do técnico Artur Jorge.
Devido ao ganho financeiro e um 2025 oscilante por parte do jogador, o clube entendeu que poderia ser uma boa opção a venda do venezuelano. Decisão essa, que não agradou nem um pouco a torcida, que chegou a homenagear o camisa 10, com um bandeirão 3D durante uma partida do Campeonato Brasileiro.
Savarino foi peça fundamental para as conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024, marcando seu nome na história do clube. O atual contrato do venezuelano com o clube vai até o fim de 2028.
O atleta soma 87 jogos pelo Botafogo, com 18 gols e 18 assistências.