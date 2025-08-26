Atriz que interpretou "Chiquinha" é internada após grave crise de ansiedade

Maria Antonieta ficou afastada das telas por três anos após a pandemia, mas voltou a trabalhar no ano passado - Foto: Reprodução

Maria Antonieta ficou afastada das telas por três anos após a pandemia, mas voltou a trabalhar no ano passado - Foto: Reprodução

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a personagem Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada com um quadro de deterioração neurológica no México. Segundo a revista mexicana TVNotas, a atriz de 78 anos sofreu uma crise de ansiedade graves e precisou ser hospitalizada na última semana. Ela já recebeu alta.

De acordo com o veículo de imprensa, Antonieta tem sofrido sucessivos episódios de ansiedade nos últimos anos. O caso da última semana, no entanto, foi um pouco mais grave. Após ser internada, ela foi diagnosticada com deficiência de sódio, que, segundo a equipe médica, está ligada a uma deterioração neurológica.

Em relato à imprensa local, a filha da atriz, Verónica Fernández, contou que a atriz recebeu alta após melhora no quadro e já está se recuperando em casa. Atriz e dubladora, Maria Antonieta ficou afastada das telas por três anos após a pandemia, mas voltou a trabalhar no ano passado. Seu último projeto foi o seriado Mamá Cake, produzido em setembro de 2024 no México para o serviço de streaming Disney+.