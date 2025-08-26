Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4369 | Euro R$ 6,3367
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo anuncia contratação de Gabriel Bahia, ex-Volta Redonda

Zagueiro chega por empréstimo com cláusula de compra por metas batidas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de agosto de 2025 - 18:38
Botafogo anuncia contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos
Botafogo anuncia contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos -

O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos de idade, por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2026. No contrato, há uma cláusula de compra de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual), caso metas sejam batidas pelo defensor. O atleta já foi regularizado no BID e pode estrear pelo Alvinegro.

Após a lesões de Bastos, Kaio Pantaleão e a venda de Jair Cunha, o Botafogo estava atrás da contratação de mais um zagueiro para o elenco. O clube chegou a tentar diferentes atletas que atuam na série B, como Dantas (Novorizontino), Gustavo Medina (Ferroviária) e Alix Vinícius (Atlético-GO), mas as negociações não foram pra frente.

"A vinda do Gabriel é fruto do trabalho do departamento de scout de monitoramento in loco de 100% dos jogos que realizamos nas Séries A e B. O acompanhamos durante todo esse processo, um atleta que vem evoluindo a cada ano na sua carreira e isso nos chamou atenção. Por isso estamos apostando na contratação dele, nesse momento por empréstimo, mas com uma obrigação de compra caso ele alcance o que esperamos dele", explicou Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo.

Leia também

Mais de 10 kg de cocaína que estavam dentro de embalagens de suplemento são apreendidos no Rio

➣ Incêndio de caçamba em Icaraí assusta moradores

Fora de campo, Gabriel Bahia é suspeito de ter tomado cartões amarelos para favorecer apostadores em dois jogos da série B deste ano. Três advertências ao jogador geraram alertas de manipulação em casas de apostas, que reportaram ao Governo Federal e a CBF. O atleta se diz inocente e afirma que os cartões tomados, foram em lances completamente normais de uma partida de futebol.

Gabriel estava emprestado ao Volta Redonda desde 2023 e foi titular em todos os jogos do Campeonato Carioca deste ano, onde a equipe conseguiu chegar até as semifinais do torneio. O zagueiro tem 27 partidas em 2025, com 3 gols marcados.

Tags:

botafogo Contratação

Matérias Relacionadas