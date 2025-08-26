Botafogo anuncia contratação de Gabriel Bahia, ex-Volta Redonda

O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos de idade, por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2026. No contrato, há uma cláusula de compra de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual), caso metas sejam batidas pelo defensor. O atleta já foi regularizado no BID e pode estrear pelo Alvinegro.

Após a lesões de Bastos, Kaio Pantaleão e a venda de Jair Cunha, o Botafogo estava atrás da contratação de mais um zagueiro para o elenco. O clube chegou a tentar diferentes atletas que atuam na série B, como Dantas (Novorizontino), Gustavo Medina (Ferroviária) e Alix Vinícius (Atlético-GO), mas as negociações não foram pra frente.

"A vinda do Gabriel é fruto do trabalho do departamento de scout de monitoramento in loco de 100% dos jogos que realizamos nas Séries A e B. O acompanhamos durante todo esse processo, um atleta que vem evoluindo a cada ano na sua carreira e isso nos chamou atenção. Por isso estamos apostando na contratação dele, nesse momento por empréstimo, mas com uma obrigação de compra caso ele alcance o que esperamos dele", explicou Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo.

Leia também

➣Mais de 10 kg de cocaína que estavam dentro de embalagens de suplemento são apreendidos no Rio

➣ Incêndio de caçamba em Icaraí assusta moradores

Fora de campo, Gabriel Bahia é suspeito de ter tomado cartões amarelos para favorecer apostadores em dois jogos da série B deste ano. Três advertências ao jogador geraram alertas de manipulação em casas de apostas, que reportaram ao Governo Federal e a CBF. O atleta se diz inocente e afirma que os cartões tomados, foram em lances completamente normais de uma partida de futebol.

Gabriel estava emprestado ao Volta Redonda desde 2023 e foi titular em todos os jogos do Campeonato Carioca deste ano, onde a equipe conseguiu chegar até as semifinais do torneio. O zagueiro tem 27 partidas em 2025, com 3 gols marcados.