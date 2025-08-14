Botafogo encara a LDU pelas oitavas da Libertadores no Nilton Santos

Botafogo enfrenta a LDU no estádio Nilton Santos, às 19h, nesta quinta (14) - Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo enfrenta a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (14), às 19h. O atual campeão terá um desfalque na zaga, porém vai com força máxima no setor ofensivo da equipe.

Kaio Pantaleão lesionado não joga a partida, com isso, Alexander Barboza atuará pelo lado direito da zaga formando dupla com David Ricardo.

O Botafogo terminou a fase de grupos da Libertadores na 2ª colocação do grupo A com 12 pontos, enquanto a LDU liderou o grupo C, com 11. Desde lá, muitas coisas mudaram no Alvinegro, como as saídas do trio Igor Jesus, Gregore e Jair.

Apesar de perder jogadores importantes, outros tantos chegaram como Danilo, Montoro, Arthur Cabral e o técnico Davide Ancelotti, contratado após a demissão de Renato Paiva.

Com mais de 32 mil ingressos vendidos e promessa de mosaico, a torcida Alvinegra irá empurrar a equipe em busca de um bom resultado nesse primeiro jogo, tentando ganhar uma vantagem para levar para a segunda partida, em Quito, no Equador.

Provável escalação do Botafogo:

John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

A partida tem transmissão exclusiva da Paramount+.