Botafogo encara a LDU pelas oitavas da Libertadores no Nilton Santos
Partida acontece nesta quinta-feira (14), às 19h. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos
O Botafogo enfrenta a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (14), às 19h. O atual campeão terá um desfalque na zaga, porém vai com força máxima no setor ofensivo da equipe.
Kaio Pantaleão lesionado não joga a partida, com isso, Alexander Barboza atuará pelo lado direito da zaga formando dupla com David Ricardo.
O Botafogo terminou a fase de grupos da Libertadores na 2ª colocação do grupo A com 12 pontos, enquanto a LDU liderou o grupo C, com 11. Desde lá, muitas coisas mudaram no Alvinegro, como as saídas do trio Igor Jesus, Gregore e Jair.
Leia também:
➣Ação policial remove barricadas na Trindade, em São Gonçalo; vídeo
➣ Homem é preso após agredir pai idoso e irmã em São Gonçalo
Apesar de perder jogadores importantes, outros tantos chegaram como Danilo, Montoro, Arthur Cabral e o técnico Davide Ancelotti, contratado após a demissão de Renato Paiva.
Com mais de 32 mil ingressos vendidos e promessa de mosaico, a torcida Alvinegra irá empurrar a equipe em busca de um bom resultado nesse primeiro jogo, tentando ganhar uma vantagem para levar para a segunda partida, em Quito, no Equador.
Provável escalação do Botafogo:
John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.
A partida tem transmissão exclusiva da Paramount+.