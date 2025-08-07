Botafogo negocia a contratação do atacante espanhol Chris Ramos
Jogador de 28 anos, está atualmente no Cádiz, que joga a segunda divisão espanhola
O Botafogo tem conversas avançadas para contratar o atacante espanhol Chris Ramos, de 28 anos. O Alvinegro considera a situação encaminhada e perto de se concretizar por 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões).
Ramos é centroavante e também pode atuar pelos lados do campo. Ele, atualmente, atua pelo Cádiz, que joga a segunda divisão da Espanha. No último ano, ele fez 38 jogos com 10 gols e uma assistência.
Se confirmada a negociação, o espanhol se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções de centroavante para o técnico Davide Ancelotti.
Leia também:
➣ Negociação com West Ham não vai pra frente e John permanece no Botafogo
➣ Botafogo é indicado a clube do ano na premiação da Bola de Ouro 2025
Apesar do Botafogo ter como prioridade a contratação de um zagueiro destro, foi identificada a necessidade de melhorar as opções no comando de ataque. Por isso, o clube já vinha analisando oportunidades de mercado, com perfis específicos, como jogadores altos.