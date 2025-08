Neto aceita proposta e Botafogo espera a venda de John para concretizar negociação

O goleiro Neto, de 36 anos, aceitou a proposta salarial do Botafogo que só vai oficializar a contratação após a concretização da venda de John, para o West Ham, da Inglaterra.

O atual goleiro titular do Alvinegro, tem conversas avançadas com a equipe da Premier League, que acenou com uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões), contando bônus e metas.

A postura do clube carioca é só oficializar as tratativas com Neto quando a venda de John estiver no papel. A ideia é ter certeza que o West Ham siga em frente pelo interesse no atual camisa 12 Alvinegro.

Enquanto isso, Neto já se move pela possível vinda ao Botafogo. O atleta está nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada com o Bournemouth e iniciou o processo de rescisão amigável com o clube inglês que não vai dificultar a saída.