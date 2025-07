Botafogo negocia contratação de centroavante iraniano da Inter de Milão

Botafogo tenta a contratação do centroavante Mehdi Taremi - Foto: Reprodução/Inter de Milão

O Botafogo está negociando a contratação do centroavante Mehdi Taremi, da Inter de Milão. O iraniano, de 33 anos, tem contrato com a equipe até o meio de 2027, mas não faz parte dos planos do time italiano, o que torna a situação uma oportunidade de mercado.

O Alvinegro realizou uma sondagem para entender os valores que seriam envolvidos em uma possível transação e formalizou uma proposta oficial nos últimos dias. O contrato oferecido ao atleta vai até o fim de 2027.

Inicialmente o desejo do jogador é permanecer na Europa, mas o Botafogo entende que o projeto do clube, junto de um bom salário pode convencê-lo a jogar no futebol brasileiro.

A negociação é vista como difícil, mas existe um otimismo da parte Alvinegra. Mehdi Taremi é um dos grandes nomes da seleção do Irã e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2022.

Após deixar o futebol iraniano, o jogador passou por Al-Gharafa, do Catar, Rio Ave, de Portugal e defendeu durante cinco temporadas o Porto, até chegar na Inter de Milão.