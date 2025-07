Joia colombiana de 19 anos é apresentado no Botafogo

Jordan Barrera foi apresentado no Botafogo e vestirá a camisa 14 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jordan Barrera foi apresentado no Botafogo e vestirá a camisa 14 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo apresentou mais uma nova contratação para o restante da temporada, no início da tarde desta quinta-feira (24). O meia colombiano Jordan Barrera, de 19 anos, foi contratado junto ao Junior Barranquilla e assinou um contrato até o fim de 2029. No Alvinegro, ele vestirá a camisa 14.

"Estou grato a Deus pela oportunidade que ele me dá de estar aqui. Agradeço pela acolhida. Esta é uma família que acolheu a mim, meus amigos, familiares e representantes. Obrigado a todos por confiarem em mim. Estou feliz por estar aqui. É um projeto lindo, com uma linda equipe. Vai ser maravilhoso vestir esta camisa e estas cores", afirmou o jovem atleta.

Barrera chamou a atenção de diversos clubes devido boas atuações no Sul-Americano sub-20, realizado neste ano, enquanto defendia a seleção da Colômbia. Em nove partidas, o jogador marcou um gol e deu quatro assistências.

O Botafogo pagará 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,8 milhões) ao Barranquilla, para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador. Em entrevista, Jordan afirmou que se sente mais confortável atuando como meia-central, jogando atrás do centroavante, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do campo.

Clubes europeus como Porto, Newcastle, Sevilha e Borussia Dortmund foram algumas das equipes que também sondaram a situação do jogador, antes dele fechar com o Alvinegro.

Jordan Barrera foi revelado pelo Junior Barranquilla em 2023 e logo foi emprestado ao Barranquilla FC para jogar a segunda divisão colombiana. Por lá foram duas temporadas, com 41 partidas e três gols marcados. Em 2025, ele retornou ao seu clube formador onde fez 14 jogos, sendo 9 como titular, com um gol marcado e uma assistência.