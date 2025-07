Botafogo se aproxima da contratação de Gonçalo Borges, do Porto

O Botafogo segue se movimentando no mercado e está próximo de fechar com o atacante português Gonçalo Borges, de 24 anos, do Porto. Já existe um acordo financeiro acertado entre os clubes, mas falta ainda o acerto com o estafe do jogador.

O clube estava atrás de um ponta com características de drible e velocidade. As negociações por Gonçalo começaram no último fim de semana e as conversas avançaram rapidamente. Na última temporada, o atleta quase se transferiu para o Strasbourg, da França.

Gonçalo foi revelado nas categorias da base do Porto e atua como ponta-direita, mas também pode jogar pelo lado oposto.

O jogador atuou em dois jogos na Copa do Mundo de Clubes pelo Porto. Na última temporada ele disputou 38 jogos, sendo apenas 10 como titular e marcou dois gols.

Gonçalo fez três temporadas pela equipe titular do Porto e conquistou seis títulos. Campeonato Português (2021/2022), Taça de Portugal (2023/2024 e 2022/2023), Supertaça de Portugal (2022 e 2024) e Taça da Liga (2022/2023).