Botafogo perde mas se classifica para oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo perdeu, por 1 a 0, para o Atlético de Madrid, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, mas garantiu a classificação para a próxima fase do torneio ficando em segundo lugar no grupo B.

Após a histórica vitória em cima do PSG, o Botafogo só poderia ser eliminado em caso de uma derrota por três ou mais gols de diferença. Assim como na última partida, os atletas da equipe carioca tiveram que se doar bastante na parte defensiva contra o time europeu, que abusou das bolas aéreas tentando encontrar o centroavante Sorloth.

Diferente do primeiro jogo, o Alvinegro conseguiu ter mais posse de bola e conseguia atacar o adversário com mais facilidade. A primeira chance clara na partida veio dos pés de Savarino, que após um belo contra-ataque finalizou para uma grande defesa do goleiro Oblak.

Após um primeiro tempo sem muitas chances criadas, o camisa 10 e campeão do Mundo pela França, Antoine Griezmann, entrou em campo para tentar furar a defesa Alvinegra.

O Atlético de Madrid começou a chegar no ataque com mais constância, mas a maioria das jogadas da equipe terminavam em cruzamentos para dentro da área que eram rebatidos pela zaga botafoguense. Até que, aos 42 minutos de segundo, Griezmann abriu o placar, após uma bela assistência de Julián Alvarez.

Mesmo com o gol, o Atlético precisava ainda marcar mais duas vezes para conseguir eliminar os cariocas e se classificar, o que não aconteceu.

Com o resultado, o PSG terminou como líder do grupo B com seis pontos, mesma pontuação do Alvinegro, que passou em segundo por conta do saldo de gols.

Agora, o Botafogo espera o jogo entre Palmeiras e Inter Miami para saber qual será seu adversário nas oitavas de final.