PM é baleado durante operação em comunidade de São Gonçalo

Policial do 7º BPM é baleado no braço durante ação na favela da Coréia, em SG - Foto: Divulgação

Um 3º sargento da Polícia Militar do 7º BPM (São Gonçalo), foi baleado no braço esquerdo durante uma operação de retirada de barricadas na comunidade da Coréia, no bairro do Pita, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (23).

De acordo com a PM, os agentes realizam uma ação para desobstruir acessos utilizados por traficantes, quando homens armados reagiram. O policial atingido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Exames médicos constataram que o projétil atingiu apenas um tecido mole, sem danos craves. Após ser atendido, o PM foi liberado.

A corporação informou que o policiamento no local foi reforçado mas não divulgou se houveram prisões ou apreensões na ação.