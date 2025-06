Botafogo encaminha contratação de Joaquín Correa, da Inter de Milão

Correa deve assinar contrato de dois anos com o Botafogo - Foto: Reprodução/Instagram

O Botafogo avançou pela contratação do atacante argentino Joaquín Correa, que defende a Inter de Milão. O clube iniciou contatos com o jogador há cerca de três dias e nas últimas horas a negociação avançou. Apenas alguns detalhes separam um final feliz para o alvinegro.

A Inter de Milão não irá renovar o contrato com o atleta de 30 anos, com isso, a negociação seria sem custos de transferência. O Botafogo pagará luvas ao jogador e uma comissão para os agentes, como é de praxe no futebol.

O contrato será de dois anos, o clube e Correa já chegaram a um acordo sobre valores salariais. O Botafogo deseja contar com o atleta para a Copa do Mundo de Clubes.

Joaquín Correa pode atuar como centroavante e também joga pelo lado esquerdo do campo. Ele chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2022, mas acabou cortado devido uma lesão no joelho.



Na atual temporada, Correa fez 22 jogos pela Inter, onde marcou dois gols e deu três assistências. Além do clube italiano, ele passou por Olympique de Marselha (FRA), Lazio (ITA), Sevilla (ESP), Sampdoria (ITA) e Estudiantes (ARG).