Botafogo deseja contratação de Arthur Cabral para substituir Igor Jesus

O Botafogo está em conversas para contratar o atacante Arthur Cabral, de 27 anos, que atualmente defende o Benfica, de Portugal. O atleta chegaria para substituir Igor Jesus, que está encaminhado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, após a realização da Copa de Mundo de Clubes.

Arthur já era um desejo da diretoria alvinegra desde o ano passado, quando o scout do Botafogo passou a acompanhar mais de perto o jogador, que está no futebol europeu há seis anos. A negociação giraria em torno de 15 milhões de euros (R$ 100 milhões na cotação atual).

As conversas entre as partes caminham bem e existe um otimismo por parte do Botafogo para um desfecho positivo. Em fevereiro, o West Ham, da Inglaterra, tentou contratar o jogador por empréstimo, mas o Benfica comunicou que só aceitava negocia-lo em definitivo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões na época).

Leia também:

➣PM persegue criminosos de Maricá em São Gonçalo; suspeito é baleado

➣ Programa NitBike bate marca de 1 milhão de viagens entre adultos e mais de 800 mil com as bikes mirins

Revelado no Ceará, Arthur teve uma breve passagem pelo Palmeiras e foi negociado com o Basel da Suíça, em 2019. Em 2022, ele trocou o time suíço pela Fiorentina, onde jogou durante um ano e meio até ser contratado pelo Benfica. Em duas temporadas em Portugal, o atacante marcou 18 gols em 77 jogos.

Outro jogador que pode reforçar o elenco alvinegro é Gatito Fernández. O goleiro de 37 anos deixou o Botafogo há seis meses para jogar pelo Cerro Porteño, clube onde foi revelado. Gatito vem sendo reserva e não atua há um mês, mas devido um problema no ombro esquerdo de Léo Linck, goleiro reserva do Botafogo, a diretoria vê com bons olhos a chegada de um goleiro mais experiente no elenco para a Copa do Mundo de Clubes e o restante da temporada.

O atleta foi procurado pelo clube nos últimos dias e as conversas caminham bem. Gatito é o estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo e foi campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo clube.