Clubes da Premier League estão interessados em Igor Jesus e jogador pode deixar o Botafogo depois do Mundial

Clubes europeus, principalmente times da Premier League, estão interessados na contratação do atacante Igor Jesus do Botafogo. O atleta de 24 anos, recusou uma proposta do Nottingham Forest em janeiro deste ano, mas tudo indica que o clube fará uma nova investida após a Copa do Mundo de Clubes, que ocorre em junho.

A proposta realizada pelos ingleses no início do ano, foi no valor de R$ 185 milhões, mas o alvinegro sequer analisou a possibilidade, já que o desejo do jogador era continuar no Botafogo e disputar o Mundial.

Nas últimas semanas, representantes de Igor estiveram na Inglaterra, onde realizaram reuniões com alguns clubes interessados no atacante.

Igor Jesus está feliz no Botafogo e é identificado com o clube, mas tem o desejo de jogar na Europa. O alvinegro, por sua vez, que precisa fazer caixa, vê o atacante como um de seus principais ativos.

Por mais que o maior interesse venha de clubes da Inglaterra, Igor Jesus também foi sondado por times da Itália.



O camisa 99, tem um gol e uma assistência em quatro jogos disputados pela Seleção Brasileira e está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, que realiza sua primeira convocação na próxima segunda feira (26).